OCuLink набирает популярность с ростом рынка портативных игровых устройств.

Michael Dziedzic, Unsplash

Долгое время игровые возможности ноутбуков и других портативных устройств были в значительной степени ограничены из-за сложностей с размещением достаточно производительных процессоров и графики, а также их охлаждения в компактном форм-факторе, однако в последние годы ситуация изменилась. Современные процессоры стали эффективнее и предлагают уже до 16 и более ядер при энергопотреблении менее 60 Вт, интегрированная графика стала заметно производительнее и позволяет играть даже в современные игры, уровень мобильной дискретной графики тоже значительно вырос, кроме этого, стали появляться новые варианты подключения к компактным устройствам внешних видеокарт для повышения графической производительности.

Пока OCuLink не распространён среди ноутбуков, но Lenovo собирается выпустить свой первый ноутбук ThinkBook 14+ с разъёмом OCuLink, сообщает VideoCardz со ссылкой на новости ITHome и публикации пользователя китайской платформы Zhihu под псевдонимом 天启. Китайские источники отмечают, что окончательная конструкция ещё может измениться, в частности, неизвестно, все ли региональные конфигурации получат новый разъём. Что примечательно, Lenovo не оснастила OCuLink недавно выпущенную портативную консоль Legion Go, для внешних графических процессоров она предлагает подключение через USB4.

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Стандарт подключения периферийных устройств OCuLink (Optical-Copper Link), альтернатива Thunderbolt, стал набирать популярность, в частности, благодаря развитию рынка портативных игровых консолей. Проще говоря, OCuLink — это внешний разъём PCIe, к которому можно подключать видеокарты и другие устройства. OCuLink может обеспечить даже более высокую производительность по сравнению с USB4.