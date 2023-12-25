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Moleculo
Обновление Windows 11 Moment 5 может выйти в феврале 2024 года
Но значительные изменения вряд ли принесёт.

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По Сети активно ходят слухи о выходе новой версии Windows в середине или второй половине следующего года. В Windows 12 могут быть глубоко интегрированы различные возможности, использующие искусственный интеллект, что, в свою очередь, может повлечь за собой новые дополнительные требования к аппаратному обеспечению, наличию нейронного блока в процессоре. Ранее СМИ периодически отмечали, что представители некоторых компаний, производящих компьютерное оборудование, находятся в предвкушении роста продаж вследствие повышенного спроса на новое оборудование после потенциального выпуска новой операционной системы.

Что будет с Windows 11, если появится новая ОС? Очевидно, какое-то время система будет поддерживаться, но какое, неизвестно. Пока об этом говорить рано, судя по всему, для Windows 11 даже готовят новые обновления возможностей. Обновление Moment 5 может выйти уже в феврале, сообщает Neowin со ссылкой на Windows Central.

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В отличие от большого обновления Windows 11 23H2, выпущенного 31 октября, в Moment 5 не ожидают значительных изменений. В этом обновлении якобы сосредоточатся на внесении правок для соответствия Windows 11 вступившему в силу «Закону о цифровых услугах» (Digital Service Act, DSA) Евросоюза. В частности, должна быть реализована возможность удаления браузера Edge. В числе других потенциальных изменений различные улучшения для виджетов, возможностей совместного использования, повышения доступности, дальнейшая интеграция с Windows 365, счётчик символов для приложения Блокнот, новый раздел в Microsoft Store.

Источники
Neowin
Windows Central
#windows 11 #обновления
Источник: neowin.net
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