Теперь уже говорят, что значительного прироста производительности ожидать не стоит.

Brad Starkey, Unsplash

Первые модели из нового поколения игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 будут готовы к концу 2024 года — так считает известный YouTube инсайдер Moore’s Law Is Dead, передаёт ресурс TechPowerUp. Как отмечают специалисты, выпуск новой серии в это время согласуется со сформировавшейся за последние годы динамикой — новое поколение каждые два года. С другой стороны, на протяжении долгого времени в Сети появлялись слухи, что новинки NVIDIA задержатся до 2025 года. Инсайдер уточняет: хотя новые карты будут готовы к концу 2024 года, скорее всего, представят их в начале 2025.

Ожидается, что игровые видеокарты GeForce RTX 50 будут иметь отношение к семейству Blackwell. NVIDIA уже подтвердила выпуск в 2024 году серверных ускорителей Blackwell и, хотя игровые, скорее всего, будут от них сильно отличаться, для серверных ускорителей компания анонсировала многократное повышение производительности в искусственном интеллекте.

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Можно было бы предложить, что игровые карты, в свою очередь, предложат значительное увеличение производительности в играх, тем более, что им приписывали новую более быструю память. Но Moore’s Law Is Dead заявляет, что прирост в поколении Blackwell относительно Ada будет ещё меньше, чем в случае перехода к Ada от Ampere. В данном случае речь идёт о «чистой» производительности без применения технологий масштабирования, генерации и др.

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В TechPowerUp не исключают, что из-за смещения внимания производителей видеокарт на разработку и производство ускорителей искусственного интеллекта, рынок игровых видеокарт перейдёт к стагнации. Так ранее Moore’s Law Is Dead заявлял, что AMD может не представить в следующем поколении игровых видеокарт решения для энтузиастов. Правда объяснялось это не смещением вектора интересов, а проблемами с реализацией нового сложного дизайна флагманских графических процессоров RDNA4.