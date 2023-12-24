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Moleculo
В Сети появились неофициальные характеристики процессоров Intel Core 14-го поколения мощностью 35 Вт
Базовая частота Core i9-14900T всего лишь 1,1 ГГц.

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Jeremy Bezanger, Unsplash

Два месяца назад Intel представила первые настольные процессоры Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh с базовым TDP 125 Вт и разблокированным множителем. Эти процессоры ориентированы на верхний сегмент рынка, энтузиастов и геймеров, однако немалая часть потребителей заинтересована в обычных моделях без разгона по более доступной цене.

В настоящее время Intel всё ещё готовится к выпуску моделей Core 14-го поколения, отличных от K. Это стандартные модели с базовым TDP 65 Вт, а также процессоры серии T с ещё более низким уровнем мощности 35 Вт для компактных домашних, игровых и встраиваемых систем с ограниченными возможностями охлаждения.

Предварительные неподтверждённые характеристики 65- и 35-ваттных процессоров Core 14-го поколения. Источник: VideoCardz

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Недавнее сообщение Twitter (заблокирован в РФ) блогера @momomo_us раскрывает недостающую информацию о процессорах серии T, сообщает VideoCardz. В зависимости от модели, их максимальная частота на 200…300 МГц ниже, по сравнению с моделями мощностью 65 Вт. Подобные процессоры также отличаются сильно сниженной базовой частотой, которая зачастую не превышает и 2 ГГц.

Начиная с самой простых моделей, Intel 300 предложит 2 ядра и 4 потока, частоту 3,4 ГГц, а 4-ядерный 8-поточный Core i3-14100T при базовой частоте 2,7 ГГц сможет разгоняться до 4,7 ГГц. Далее в списке 14-ядерный Core i5-14400T и 14500T, 20-ядерный Core i7-14700T и 24 ядерный Core i9-14900T. Чтобы последний уместился в 35 Вт при нагрузке на все ядра, базовая частота была снижена до 1,1 ГГц. Отмечается, что в списке не хватает Core i5-14600T, возможно, он появится позже или был отменён.

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Презентацию оставшихся процессоров Intel Core 14-го поколения ожидают во время CES 2024 в начале января.

Источники
VideoCardz
#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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