Называются цены от 1000 евро за стандартные модели и 1200 евро за лимитированное издание.

Компания Streacom анонсировала корпус SG10 cо встроенным пассивным охлаждением для центрального процессора и видеокарты, сообщает TechPowerUp. Разрабатывая подобные решения в компании следуют принципу «корпус — лучший охладитель», форма и размеры SG10 были определены двумя массивными конденсаторами систем охлаждения Loop Heat Pipe (LHP). Как объясняет компания, в LHP изменение фазового состояния рабочего вещества происходит непрерывно в потоке внутри контура, это замкнутая система, которая состоит из конденсатора, испарителя и капиллярного насоса внутри него. Судя по описанию, LHP является контурной тепловой трубой (КТТ). В качестве рабочего вещества используется хладагент R1233ZD(E).

В корпусе установлено две системы LHP, одна для процессора с расчётной производительностью 250 Вт, другая для видеокарты с производительностью 350 Вт. Каждый конденсатор состоит из рёбер, прикреплённых непосредственно к медным трубкам. В случае с видеокартой испаритель напрямую отводит тепло от графического процессора, косвенно от чипов памяти — через металлические теплосъёмники. Охлаждение цепей питания реализовано посредством отдельных радиаторов. Система создавалось универсальной, но совместимость с конкретными видеокартами лучше уточнять у производителя.

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Хотя изначально рассчитана на пассивное охлаждение, возможность установки на радиаторы 120-мм вентиляторов предусмотрена. Это позволит повысить эффективность охлаждения на 15…20%.

В числе других уникальных особенностей Streacom SG10 модульные кронштейны для установки оборудования и решётчатая конструкция. Модульные кронштейны позволяют регулировать положение материнской платы и видеокарты, что упрощает процесс установки испарителей. Помимо прочего, при отсутствии необходимости в дискретной видеокарте кронштейны позволяют установить два блока питания и две материнские платы Mini-ITX, позволяя создать два пассивно охлаждаемых компьютера в одном корпусе. А что касается решётчатой конструкции, в проёмы решётки можно устанавливать различные панели ввода-вывода — оригинальное решение.

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Streacom SG10 будут доступны в нескольких вариантах. Лимитированное издание с полностью медными конденсаторами Copper Edition станет доступно для предзаказа по цене 1200 евро в ближайшее время, отправку начнут в мае 2024 года. После этого планируют начать продажи стандартных изданий в вариантах Black и Silver, ожидаемая цена 1000 евро.