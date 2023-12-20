Так считает инсайдер RedGamingTech.

Billy Freeman, Unsplash

По слухам, и Sony, и Microsoft работают над новыми игровыми консолями. Sony якобы разрабатывает Pro версию PlayStation 5 (PS5), а Microsoft — уже следующее поколение консолей Xbox. По предположениям YouTube блогера и инсайдера RedGamingTech, стратегии двух компаний и графики выпуска новых консолей могут значительно отдалиться друг от друга. Если ранее консоли Sony и Microsoft выходили примерно в одно время и могли использовать одни и те же архитектуры, как в текущем поколении, то в будущем ситуация может измениться.

В VideoCardz напоминают, что просочившаяся во время судебных разбирательств Microsoft и FTC презентация указывала на планы представить новое поколение Xbox в 2028 году. Для консолей рассматривались различные варианты аппаратных конфигураций, включая процессоры на базе архитектур Arm и AMD Zen 6, нейронные сопроцессоры NPU и графику AMD RDNA 5. Что касается Sony, по ряду предположений, PS5 Pro могут представить в 2024 году, а про следующее поколение ничего не известно, но его тоже можно было бы ожидать к 2028 году. Однако теперь, если верить RedGamingTech, в Microsoft могут теперь рассматривать 2026 год для запуска новых Xbox. Для этого придётся выбрать несколько более раннюю версию процессорной архитектуры AMD, Zen 5 вместо Zen 6.

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Так или иначе, о новом поколении консолей говорить пока рановато, на данный момент внимание инсайдеров сосредоточено на потенциальной PS5 Pro от Sony, также Microsoft может выпустить обновлённые Xbox Series с новым дизайном, увеличенным хранилищем, аппаратными улучшениями и обновлёнными аксессуарами.