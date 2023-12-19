Система получила элегантный минималистичный дизайн.

ASUS продолжает расширять ассортимент оборудования в серии ProArt для создателей контента. Недавно компания представила впечатляющий просторный корпус ProArt PA602 с толстыми 200-мм вентиляторами, а теперь AIO систему охлаждения ProArt LC 420 с вентиляторами Noctua, сообщает TechPowerUp.

Система охлаждения ASUS ProArt LC 420 выполнена в присущем серии элегантном сдержанном дизайне, все элементы окрашены в чёрный цвет, никакой пестрящей подсветки, только минималистичный светящийся индикатор на водоблоке. Шкала индикатора может отражать такие параметры, как скорость вращения вентиляторов, уровень температуры или нагрузки на систему — настройки доступны в фирменном ПО.

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В состав ASUS ProArt LC 420 входит радиатор с длиной 420 мм и толщиной 30 мм, размеры радиатора больше, чем у большинства других типовых решений на рынке. На радиатор устанавливаются три 140-мм вентилятора Noctua NF-A14 PPC-2000 PWM, каждый из которых может развивать поток до 104 кубических футов в минуту (CFM) при статическом давлении 4,18 мм вод. ст. Систему также оснастили трубками длиной 450 мм и трёхфазным насосом.