В числе будущих новинок 2500-ваттная модель с четырьмя разъёмами 12V-2x6 для видеокарт.

Ryutaro Uozumi, Unsplash

Важные изменения произойдут в номенклатуре блоков питания компании FSP в 2024 году, сообщает Wccftech со ссылкой на Geeknetic. Компания пересматривает свои продуктовые линейки, делая разделение на сегменты и обозначения более понятными. В опубликованной презентации объясняются изменения, позиционирование различных серий и то, как расшифровываются новые обозначения.

В частности, обозначения блоков питания будут отражать, каким сертификатом 80 PLUS обладает БП и какая конструкция кабелей используется. В зависимости от сертификата 80 PLUS в обозначении будут использоваться следующие сокращения: White (W), Bronze (B), Silver (S), Gold (G), Platinum (P), Titanium (T) — они идут на первом месте. На втором месте в обозначении буква, которая будет отражать наличие модульного подключения кабелей: отсутствует (D), частичное (S) и полностью модульная конструкция (M).

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Все блоки питания будут разделены на четыре серии в зависимости от сегмента: MEGA и DAGGER относятся к хай-энд серии, ADVAN представляет средний класс, а VITA — начальный. Отличительные черты, присущие каждой серии приводятся на отдельном слайде, где также отмечается, что все блоки с золотыми сертификатами 80 PLUS теперь будут обладать 10-летней гарантией, а на блоки с бронзовыми сертификатами будет распространяться гарантия 5 лет.

Даже в серии начального класса VITA будут представлены продвинутые модели, например, модели VITA GM мощностью до 1000 Вт, соответствующие стандарту ATX 3.1. Эти блоки предложат несколько 6+2-контактных разъемов питания PCIe вместе с новым 12V-2x6.

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Одним из самых впечатляющих БП специалисты называют модель CANNON PRO мощностью 2500 Вт, она обладает сертификатом 80 PLUS Platinum, соответствует стандарту ATX 3.1 и предлагает сразу четыре кабеля питания 12V-2x6 для видеокарт.