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Moleculo
Sipeed представила карманный компьютер LicheePocket 4A с чипом RISC-V
Совместим с Debian и Android, различными эмуляторами игровых консолей.

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Компания Sipeed, разработчик оборудования с открытым исходным кодом AIOT, недавно представила целый ряд устройств на базе платформы с чипом RISC-V, но внимание Wccftech и Liliputing в первую очередь привлёк портативный игровой компьютер LicheePocket 4A.

Архитектура RISC-V в обозримом будущем может составить серьёзную конкуренцию x86 и Arm, причём в различных областях и сегментах, включая серверы, рабочие станции, потребительские ПК и мобильные устройства.

Источник: Sipeed

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Что касается Sipeed LicheePocket 4A, платформа карманного компьютера основана на 12-нм однокристальной системе LM4A SOM с 4-ядерным процессором Alibaba TH1520, нейронным сопроцессором производительностью 4 TOPS на операциях INT8, интегрированной графикой Imagination Technologies BXM-4-64 с поддержкой OpenGL 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.2.

Устройство предлагается в конфигурациях с 8 или 16 ГБ памяти LPDDR4X, eMMC накопителем ёмкостью до 128 ГБ, сенсорным ЖК-дисплеем диагональю 7 дюймов с разрешением 1280×800 пикселей. На корпусе можно найти один mini-HDMI видеовыход, пару USB 3.0 Type-A, один USB 2.0 Type-C и слот для карты памяти MicroSD. Также присутствует 5 МП камера, микрофон и стерео-динамики. Корпус изготовлен из пластика и алюминия, контроллеры выполнены съёмными, общие размеры устройства 25×11×3 см, вес 630 грамм, а ёмкость аккумулятора 6000 мАч.

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На Sipeed LicheePocket 4A можно установить операционные системы Debian или Android, заявлена совместимость с различными эмуляторами игровых консолей. Подробнее с характеристиками можно ознакомиться на сайте компании, цена устройства не уточняется.

Источники
Wccftech
Liliputing
Sipeed
#портативные игровые консоли #портативные пк #карманные пк #sipeed
Источник: wccftech.com
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