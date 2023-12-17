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Moleculo
В Сети заметили карты для майнинга с чипами от PlayStation 5
Отголоски недавнего криптобума.

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Michael Förtsch, Unsplash

В пик недавнего криптобума, когда на рынке остро ощущался дефицит видеокарт, производители начали предлагать экзотические решения для майнинга. Похоже, что выпуском нестандартных видеокарт дело тогда не ограничилось, в ход шли и чипы от игровых консолей нового поколения. Подробности стали выясняться только сейчас, когда майнеры начали продавать неликвидное оборудование. Так в VideoCardz сообщают об интересной находке на торговой площадке eBay: в продаже ферма на базе видеокарт AMD BC-250 с чипами от PlayStation 5.

Источник: eBay

Предполагается, что в AMD BC-250 используются непригодные для консолей чипы с дефектной графикой или процессорами. Но, в отличие от комплектов AMD 4700S для настольных ПК, какая-то часть графики, в данном случае, вероятно, работает. Чипы AMD для консолей нового поколения объединяли процессорные ядра Zen 2 и графику RDNA 2, а также 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной — она на майнинговых картах тоже присутствует. На картах AMD BC-250 также можно заметить USB и Ethernet разъёмы, что довольно необычно.

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Как отмечается, доход с этой фермы за последнее время упал десятикратно, поэтому она и выставлена на продажу.

Источники
VideoCardz
eBay
#amd #майнинг #playstation 5 #игровые консоли
Источник: videocardz.com
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12:33
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