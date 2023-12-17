Она опирается на несколько иной подход, чем тот, что используют NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3

В графическом подразделении компании Intel идёт работа над созданием фирменной технологии генерации промежуточных кадров, которая в будущем может дополнить масштабирование XeSS и позволить Intel конкурировать с технологиями NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3. Технология получила название ExtraSS, она сочетает суперсэмплинг и экстраполяцию, сообщает Wccftech, ссылаясь на публикацию «ExtraSS: платформа для совместной пространственной суперсэмплинга и экстраполяции кадров», которую специалисты Intel подготовили для конференции SIGGRAPH Asia 2023.

Подход Intel отличается от того, что применяется в NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3. Если конкуренты получают промежуточный кадр, интерполируя информацию из предыдущего и последующего, то в Intel выбрали подход, когда новый промежуточный кадр получается за счёт экстраполяции из предыдущего. К преимуществам такого подхода относят меньшую задержку, а к недостаткам — более высокую вероятность артефактов. Однако в Intel также работают над методами для нивелирования недостатков экстраполяции, в которых задействуется буфер геометрии, облегчённые модели для уточнения затенения и другие приёмы.

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На данный момент нет никаких прогнозов относительно доступности ExtraSS для конечных пользователей, технология находится в разработке и является предметом исследований. Первые результаты обнадёживают, в Unreal Engine 4 технология обеспечивает более высокую производительность при качестве, сопоставимом с традиционными пространственными или временными методами суперсэмплинга. ExtraSS может работать не только с видеокартами Intel, что тоже является преимуществом.