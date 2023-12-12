Интересно, выпустит ли ASUS белые материнские платы TUF Gaming.

Patriot Memory объявила о сотрудничестве своего игрового бренда Viper Gaming с компанией ASUS в рамках инициативы TUF Gaming Alliance, сообщает TechPowerUp. Результатом этого сотрудничества становится специальная серия памяти Viper Elite 5 с парными комплектами DDR5 общим объёмом 32 или 48 ГБ. Память будет поддерживать скорости передачи до 6600 МТ/с, также производитель заявляет о наличии предварительно настроенных профилей Intel XMP 3.0 и AMD EXPO для наилучшей производительности и тщательном отборе чипов.

Серия памяти с длинным названием Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance RGB DDR5 оснащается тепло-распределителями белого цвета с оранжевыми акцентами, RGB подсветкой и логотипами компаний. Дизайн вызывает вопрос, планирует ли ASUS выпустить в серии TUF Gaming белые материнские платы. Изначально в серии использовался тёмный дизайн, но недавно компания неожиданно представила белые видеокарты TUF Gaming, поэтому не исключено, что и другие компоненты серии, включая материнские платы, выпустят в белом цвете.

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Цены и сроки начала продаж не уточняются.