Якобы процессорные ядра сохранят архитектуру Zen2, но их частоту увеличат.

Jaromír Kavan, Unsplash

Слухи о разработке в компании Sony новых версий PlayStation 5 (PS5) время от времени всплывают в Сети практически с самого релиза оригинальной версии. Некоторые уже подтвердились, в частности, компания представила новую, более компактную версию консоли. Сбудутся ли также слухи о разработке Pro варианта, неизвестно, но они продолжают появляться. Ресурс VideoCardz привлекло сообщение пользователя под псевдонимом RandomlyRandom67, оставленное на форуме ResetEra. В сообщении перечислены потенциальные характеристики PS5 Pro, которой ранее инсайдеры приписывали релиз в конце 2024 года.

По представленной информации, Project Trinity является кодовым названием PS5 Pro. Смысловая нагрузка в том, что новая версия консоли будет использовать комбинацию трёх фундаментальных технологий для игр нового поколения: быстрые устройства хранения, аппаратное ускорение трассировки лучей и продвинутые технологии масштабирования. Что касается «начинки», новому SoC приписывают кодовое название Viola, 4-нм техпроцесс, новую графику на улучшенной архитектуре AMD RDNA3, но старые ядра Zen2. Утверждается, что в чип также внедрят AI-ядро XDNA2.

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Якобы процессорная часть останется без существенных изменений, пиковую частоту повысят до 4,4 ГГц. Сосредоточатся на графике, ожидается не только новая архитектура, но и значительное увеличение количества функциональных блоков. Говорится о применении архитектуры RDNA3 с улучшениями для трассировки лучей из RDNA4, конфигурации с 56 вычислительными блоками Compute Unit (CU), 224 текстурными блоками и 96 блоками растеризации. Чип вместит 3584 потоковых процессора.

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Специалисты считают, что при таких характеристиках уровень интегрированной графики консоли должен быть близок к настольным видеокартам AMD Radeon RX 7800 и RX 7700. По слухам, тактовая частота графического процессора достигает 2,0 ГГц, что соответствует вычислительной производительности 28,7 терафлопс на операциях одинарной точности. Консоль также могут оснастить 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной, что обеспечит пропускную способность 576 ГБ/с.