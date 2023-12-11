Компактное решение для небольших сборок.

JONSBO представляет новый компактный процессорный кулер, подходящий для небольших корпусов. В модели CR-1400 DV2 используется конструкция с двумя башнями и пара 92-мм вентиляторов, сообщает Cowcotland. Кулер занимает в высоту всего 136 мм, через башни и основание проходят шесть 6-мм тепловых трубок, реализован прямой контакт с крышкой процессора.

Комплектный фронтальный вентилятор оснащён RGB светодиодами и привлекает внимание бесконечным зеркальным эффектом в центре, этот же эффект реализован на декоративных крышках каждой башни. Центральный вентилятор, скрытый между башнями, подсветки не получил, что логично и позволит сэкономить. При скорости вращения от 800 до 2300 об/мин вентиляторы рассчитаны на расход воздуха до 38,2 кубических футов в минуту (CFM) при статическом давлении 2,0 мм водного столба. Максимальный шум 33,8 дБ.

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JONSBO CR-1400 DV2 доступен в чёрном и белом цвете, комплектная система креплений позволяет устанавливать кулер на платформы Intel LGA 1700, 1200 и 115x, а также AMD AM5 и AM4. В маркетинговых материалах не заметно информации о тепловой производительности, но, судя по некоторым слайдам, кулер должен справляться с процессорами класса Intel Core i7 и AMD Ryzen 7.