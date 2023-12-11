Тем не менее, не все результаты однозначны.

Осенью Microsoft выпустила крупное обновление 23H2 для Windows 11. Обновление достаточно стабильное, сообщений о каких-либо глобальных проблемах не наблюдается. Однако некоторых пользователей проблемы всё-таки не обошли, например, сообщалось о снижении производительности из-за защитника Windows. Некоторые пользователи с осторожностью устанавливают крупные обновления и подобные сообщения только заставляют задуматься о необходимости поспешного обновления. Стоит ли переходить на 23H2 или лучше подождать? Специалисты Neowin считают, что обновляться можно, во всяком случае, с точки зрения производительности версия 23H2 оказалась быстрее 22H2 в большем количестве тестов.

В Neowin провели сравнение производительности Windows 11 версий 22H2 и 23H2, используя систему на базе Intel Core i9-14900K, 32 ГБ DDR5-6000, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti и быстрого NVMe накопителя. Тест Windows 11 22H2 проводился в октябре с обновлением Moment 4 и графическим драйвером NVIDIA версии 538.58, а тест 23H2 — в ноябре с драйвером NVIDIA 545.92.

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Windows 11 23H2 начала с победы в тестах 3DMark, в Time Spy оценки системы с новой версией операционной системы оказались на 2…4,5% выше. В тестах Fire Strike Extreme и CPU Profile разница была в пределах погрешности, но снова в пользу 23H2.

Далее ситуация изменилась, результаты набора тестов PCMark 10 оказались неоднозначными. В 6 из 11 тестов Windows 11 22H2 была лучше, однако не во всех случаях преимущество было весомым. В сценариях, имитирующих работу с текстовыми и табличными редакторами, 22H2 получила на 18% и 8% более высокие баллы соответственно, в сценариях с обработкой фото преимущество составило 5,7%. В тестах Cinebench 2024 и 7-Zip новая версия операционной системы была немного лучше.

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В итоге, результаты Windows 11 23H2 оказались выше в 17 из 24 тестов.