Первые тесты флагманского Meteor Lake

В каталогах различных интернет-магазинов уже были замечены ноутбуки на базе процессоров Intel Meteor Lake, презентация которых состоится 14 декабря. Однако пока встречались только модели с процессорами Core Ultra 5 и Ultra 7.

Теперь же показался и флагманский Core Ultra 9 185H, как сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @9550pro, квалификационный образец процессора протестировали в ноутбуке Samsung Galaxy Book 4 Ultra.

реклама

На нескольких опубликованных снимках представлены скриншоты CPU-Z, где можно ознакомиться с основными характеристиками и результатами встроенного теста. Интересно, как программное обеспечение распознаёт конфигурацию ядер Intel Core Ultra 9 185H, у которого два дополнительных ядра находятся в кристалле SOC, отдельно от основного вычислительного кристалла.

Ещё неизвестно, можно ли полноценно нагружать эти два ядра LP с низким энергопотреблением, но в CPU-Z конфигурация определяется полностью: 6P+8E+2LP. Всего 16 ядер и 22 потока, Hyper-Threading (HT) поддерживают только P-ядра. Из остального, пиковая частота по CPU-Z достигает 5,1 ГГц, объём кэш-памяти 3-го уровня составляет 24 МБ.

Переходя к результатам теста необходимо отметить, что перед нами образец с неизвестной степенью готовности, также неизвестны настройки энергопотребления и другие условия, при которых тестировался ноутбук. А судя по количеству термопасты на одном из фото, вряд ли охлаждение было реализовано должным образом. В однопоточном тесте CPU-Z процессор набрал 767 баллов, в многопоточном — 8097 баллов.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По оценкам Wccftech, этот результат хуже, чем у 14-ядерного 20-поточного Core i9-13900H с пиковой частотой 5,4 ГГц — процессор набирает на 9…12% больше баллов. Однако есть надежды на улучшение результатов к выпуску ноутбуков. Уже сейчас Core Ultra 9 185H обошёл AMD Ryzen 9 7940HS на 5…15%.