Стабильность и плавность AFMF улучшили.

AMD обновила тестовую версию драйвера для предварительного просмотра технологии генерации кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF). Обновление от 7 декабря вносит изменения из недавнего крупного стабильного выпуска 23.12.1, стоит напомнить, что этот выпуск принёс в интерфейс редизайн некоторых разделов, планирование графического процессора с аппаратным ускорением и новый режим HYPER-RX для видеокарт Radeon RX 7000, дополнительные оптимизации и большое количество исправлений. Кроме этого в тестовый драйвер добавлены очередные исправления и оптимизации для технологии AFMF, повышена стабильность и плавность работы.

Стоит напомнить, что AFMF — это встроенная в драйвер генерация кадров, которая использует более примитивный подход, чем тот, что реализован в FSR 3. Качество работы AFMF ниже из-за ограниченного количества входных данных для генерации промежуточных кадров, зато включить технологию можно в большем количестве игр без необходимости в реализации поддержки со стороны разработчиков. AFMF работает в DirectX 11 и 12 играх, совместима с видеокартами Radeon RX 6000 и 7000.