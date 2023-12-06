Крупный выпуск также содержит исправления безопасности.

Lauren EdvalsonUnsplash

В Google выпустили обновление браузера Chrome до 120 версии, сообщает gHacks. Обновление должно прийти автоматически, но, если этого не происходит, можно поторопить браузер, посетив встроенную справочную страницу «О Google Chrome». Новая версия включает 10 исправлений безопасности, на момент написания только для половины из них информация доступна публично. Эти пять уязвимостей имеют высокий класс опасности и затрагивают различные части Chrome, включая поиск на боковой панели, автозаполнение и пользовательский интерфейс.

Google Chrome 120 содержит ряд значимых изменений, из браузера убрали поддержку Android 7 (Nougat) и удалили видеокодек Theora. Также выпуск для настольных компьютеров содержит улучшенную систему безопасности, она регулярно проверяет браузер и сообщает пользователю о проблемах — информация и рекомендации доступны в разделе настроек «Конфиденциальность и безопасность». Включать или отключать эту функцию можно с помощью «флага» chrome://settings/safetyCheck, но в будущих выпусках его удалят.

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Среди других важных изменений в gHacks отмечают потерю влияния административной политики SafeBrowsingProtectionLevel на некоторые аспекты работы службы Chrome Permissions Suggestions Service (CPSS), несмотря на настройку политики служба будет связываться с серверами Google, учитывая URL-адреса. Во встроенном менеджере паролей Chrome появилась возможность делиться паролями внутри семейных групп Google.