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Moleculo
Intel упрекнула AMD в использовании старых архитектур в новых процессорах
Обозначения процессоров тоже не понравились.

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Похоже, Intel переходит к агрессивному маркетингу, компания выпустила презентацию под названием «Основные истины», где упрекает AMD в использовании старых архитектур в новых процессорах, сообщает VideoCardz.

Жертвой был выбран мобильный AMD Ryzen 5 7520U, который входит в бюджетную линейку Mendocino с ядрами на базе архитектуры Zen 2. Нельзя не согласиться, что технически не подкованный потребитель будет считать данный процессор одним из самых современных решений 7000 серии, а на самом деле получит ядра на базе архитектуры Zen 2 из 2019 года.

Источник: Intel

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С другой стороны, технические СМИ и AMD освещали введение новой схемы обозначений, в которой третья цифра явно указывает на поколение архитектуры Zen. Достаточно просто поинтересоваться последними тенденциями, посмотреть новости и спросить совета на форуме, чтобы понять расшифровку и сделать правильный выбор при покупке нового устройства. На сайте AMD также указывает архитектуры процессоров в спецификации каждой модели, так что даже достаточно посетить официальный сайт.

Intel противопоставляет решению AMD свой современный процессор Core i3-1335U, заявляя, что он основан на архитектуре Raptor Lake 2023 года и до 83% быстрее в бенчмарках, но это 10-ядерная 12-поточная модель, а Ryzen 5 7520U — 4-ядерная 8-поточная. Более подходящим соперником является Intel Core i3-N305 на восьми эффективных ядрах, он до 9% в бенчмарках, от 14% до 47% при редактировании аудио и фото соответственно.

Источник: Intel
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В презентации Intel предлагает замену чипам AMD Ryzen 7000U в разных сегментах, на удивление, здесь AMD Ryzen 5 7520U и Intel Core i3-1335U отнесены к совершенно разным: первый к бюджетному, а второй к премиум сегменту. Это ставит под сомнение первоначальное сравнение, действительно, Core i3-1335U дороже, в момент написания на американском Newegg самый недорогой ноутбук с Ryzen 5 7520U на борту стоит 375 долларов, а на базе 1335U — 540 долларов. Кроме того, Intel в этом году выпускает Refresh предыдущей линейки в настольном сегменте и частично в мобильном, совершенно новые Meteor Lake ожидаются только в рамках мобильной линейки Core Ultra.

Источники
Intel
VideoCardz
#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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Drunk Axxturel
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это фейк, ибо в нейминге у амд архитектура проца это третья цифра, а не первая как у интел, так чтом
Intel упрекнула AMD в использовании старых архитектур в новых процессорах
Kira625
22:36
Теперь будут дорожать процессоры. Причём преимущественно AMD, ибо интел никому не нужен ;)
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Intel упрекнула AMD в использовании старых архитектур в новых процессорах
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