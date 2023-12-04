Модели поддерживают частоту обновления до 144 и 180 Гц соответственно.

AOC представила под брендом AGON пару новых игровых мониторов с широкими изогнутыми 34-дюймовыми VA панелями, сообщает TechPowerUp. Это AOC GAMING CU34G2XE/BK и его более быстрый и технологичный собрат CU34G2XP/BK. При разработке мониторов компания стремилась доступные решения с эффектом глубокого погружения. Оба монитора предлагают панели с кривизной 1500R и разрешением WQHD (3440x1440), модель с XE в наименовании поддерживает частоту обновления 144 Гц и стандарт HDR10, модель XP — частоту обновления 180 Гц и DisplayHDR 400.

Возможности подключения CU34G2XE/BK включают по одному DisplayPort (DP) 1.4 и HDMI 2.0. Монитор оснащён простой и прочной подставкой с регулировкой наклона, поддерживает крепление VESA 100. Модель CU34G2XP/BK получает расширенные возможности подключения, предлагая по паре DP 1.4 и HDMI 2.0.

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Заявлена поддержка Adaptive-Sync, старшая модель в дополнение к этому совместима и с более продвинутой реализацией AMD FreeSync Premium.

В числе других преимуществ поддержка технологий Flicker-Free, Low Blue Mode и Shadow Control для защиты глаз и преимущества в игровых сценариях с недостаточным освещением. Кроме того, каждая модель поддерживает режимы Picture-in-Picture и Picture-by-Picture для одновременного отображения изображения с двух источников.

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AOC GAMING CU34G2XE/BK за рубежом ожидается в декабре 2023 года по рекомендованной цене 299 фунтов стерлингов, а CU34G2XP/BK по цене 339 фунтов стерлингов.