PWM вариант отличается не только ШИМ-регулированием

Компания GELID Solutions объявила о выпуске двух новых 120-миллиметровых вентиляторов, оптимизированных для работы на невысоких скоростях вращения с низким уровнем шума, сообщает TechPowerUp. Вентиляторы Silent 12 и Silent 12 PWM получили улучшенные и усиленные гидродинамические подшипники. Снижено внутреннее трение и износ, что положительно сказалось и на уровне шума, и на долговечности. Время наработки на отказ при температуре 40 градусов по Цельсию — 50 000 часов.

Версия Silent 12 PWM отличается от базовой не только поддержкой ШИМ-управления, у вентилятора другие характеристики. PWM версия работает в диапазоне скоростей 600…1800 оборотов в минуту (об/мин) , максимальный поток 88,6 кубических фута в минуту (CFM), уровень шума 38,1 дБ, а статическое давление 2,49 мм вод ст. Скорость вращения крыльчатки базовой версии составляет 1200 об/мин, максимальный поток 54,9 CFM, уровень шума 32,1 дБ, статическое давление 0,89 мм вод ст.

реклама

Оба вентилятора выполнены в чёрном цвете, оснащены резиновыми антивибрационными вставками по углам корпуса. Рекомендованная цена Silent 12 за рубежом составляет 7,5 долларов США, а Silent 12 PWM — 8,5 долларов США.