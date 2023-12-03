Похоже, компания готовит новую линейку игровых ноутбуков.

Ritupon Baishya, Unsplash

Ранее в базе данных Geekbench отметилось несколько ноутбуков ASUS Zenbook на базе новых процессоров Intel Core Ultra. В серию Zenbook лёгкие и тонкие модели, а что насчёт мощных игровых конфигураций? Такие ASUS тоже готовит под брендом ROG, в Сети было замечено упоминание нового ROG Zephyrus M16 с процессором Core Ultra 9 185H и ноутбучной версией GeForce RTX 4090 от NVIDIA, сообщает Wccftech со ссылкой на находку Twitter (заблокирован в РФ) блогера @momomo_us.

По неофициальным данным, Intel Core Ultra 9 185H предложит 16 ядер в конфигурации 6P+8E+2LPE. Базовая тактовая частота процессора ожидается на уровне 3,8 ГГц, а максимальный буст — до 5,1 ГГц. При этом базовый уровень TDP (PL1) должен соответствовать 45 Вт. Из опубликованного сообщения блогера становится понятно, что одна из конфигураций 16-дюймового ROG Zephyrus M16 получит WQXGA дисплей (2560x1600 пикселей), 32 ГБ памяти LPDDR5X и NVMe накопитель ёмкостью 1 ТБ. Как отмечалось выше, дискретной видеокартой в конфигурации станет GeForce RTX 4090 для ноутбуков, помогать ей сможет интегрированная в процессор графика Alchemist на базе новой архитектуры Xe-LPG.

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Если первые ноутбуки с процессорами Intel Core Ultra 5 и 7 ожидают в продаже ещё в этом году, то модели с Core Ultra 9, по слухам, появятся чуть позже, уже в следующем году. На сайте французского магазина pc21.fr появилось несколько ноутбуков ASUS Zenbook с маломощными процессорами Meteor Lake-U, включая Core Ultra 7 155U и Core Ultra 5 125U. Цены без НДС варьируются от 1100 до 1210 евро, но в Wccftech полагают, что это предварительные значения и они завышены.