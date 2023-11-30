Комплектный вентилятор развивает воздушный поток до 70,4 кубических футов в минуту.

В ассортименте башенных процессорных кулеров Thermalright появилась новая относительно компактная модель Assassin Spirit 120 EVO DARK в полностью черном цвете, сообщает GdM. В конструкции кулера используется тонкий анодированный радиатор толщиной 48 мм, радиатор смещён назад, чтобы не мешать модулям оперативной памяти. Через радиатор и основание проходят четыре 6-мм тепловые трубки, реализован прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Концы тепловых трубок закрывает декоративная панель с небольшим логотипом компании.

Источник: Thermalright

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Комплектный вентилятор с диаметром крыльчатки 120 мм вращается на скорости до 1850±10% об/мин. На максимальных оборотах объёмный расход воздуха достигает 70,4 кубических футов в минуту (CFM). Максимальный уровень шума составляет 27 дБ, а статическое давление 2,64 мм вод ст. В вентиляторе используется S-FDB гидродинамический подшипник.

Источник: Thermalright

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Общие размеры кулера 120×48×156 мм, без вентилятора его вес составляет 525 грамм. В комплекте крепления для платформ Intel LGA1700, 1200 и 115x, AMD AM5 и AM4, а также фирменная термопаста.