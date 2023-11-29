Пользователям рекомендуют обновить браузер как можно скорее.

Google выпустила обновление для веб-браузера Chrome, исправив семь уязвимостей и внедрив дополнительные правки, сообщает gHacks. Одна из уязвимостей уже активно используется злоумышленниками, нашли её исследователи Google в открытой библиотеке Skia, которая используется графическим движком браузера, одним из его основных компонентов, что очень серьёзно. Стоит отметить, что библиотека Skia используется и в другом различном программном обеспечении, поэтому в ближайшее время стоит следить за обновлениями.

Большинство оставшихся уязвимостей имеют высокий класс опасности, в частности, они затрагивают систему проверки правописания, библиотеки WebAudio и libavif, фреймворк Mojo. За обнаружение уязвимости в последнем специалисты из команды 360 Vulnerability Research Institute получили 31000 долларов США.

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Новые версии веб-браузера Chrome уже автоматически рассылаются пользователям по всему миру. На операционных системах Windows версия браузера после обновления должна соответствовать номеру 119.0.6045.199 или .200, а на операционных системах Mac и Linux — 119.0.6045.199. На Android системах последние цифры в номере 193.