Игра выходит на следующей неделе.

Abdullah Abid, Unsplash

Накануне AMD выпустила очередной пакет программного обеспечения с новым графическим драйвером, но не в основной ветке. Пакет AMD Software: Adrenalin версии 23.30.13.01 предназначен специально для видеокарт RDNA трёх поколений и поддержки Avatar: Frontiers of Pandora. Игра станет доступна 7 декабря, в её минимальных системных требованиях присутствует Radeon RX 5700, в рекомендованных для разрешения 1080p и высоких настроек графики RX 6700 XT, для 1440p потребуется RX 6800 XT, а для ультра настроек в 4K — RX 7900 XTX. Всё это с учётом включённого FSR 2.

Данный драйвер не получил сертификацию WHQL, но прошёл все стадии тестирования, необходимые для этого, как утверждает AMD. Каких-либо исправлений в драйвере нет, а список известных проблем включает пять пунктов, кратко это: рассинхрон звука и видео при использовании для записи кодека AV1 и программного обеспечения AMD; периодические артефакты в EA Sports WRC; проблемы со звёздным небом в Crysis Remastered; небольшие задержки в Chromium браузерах на конфигурациях, где второй монитор подключён к интегрированной графике процессора Ryzen 7000.