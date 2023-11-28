По сравнению с существующим бесплатным тарифом, новые ограничения существенные.

Jan Kahánek, Unsplash

Сервис ведения заметок Evernote рассматривает возможность изменения бесплатного тарифного плана, сообщает TechCrunch. Если сейчас на бесплатном тарифе объём загружаемой информации в месяц ограничен 60 МБ, а «вес» каждой заметки 25 МБ, то в будущем ограничить могут непосредственно количество блокнотов и заметок: 1 блокнот и до 50 заметок каждому пользователю бесплатного тарифа.

Информация об этих изменениях на сайте Evernote не приводится, поскольку они находятся на стадии рассмотрения, что было подтверждено представителями сервиса ресурсу TechCrunch. Решение об изменении бесплатного тарифного плана будет сделано по итогам исследования, в рамках которого новые условия предложат менее чем 1% бесплатных пользователей.

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Если изменения всё же утвердят, то у пользователей бесплатного тарифного плана с большим количеством заметок ничего не пропадёт, доступ ко всей информации должен сохраниться, но новые блокноты и заметки сверх лимита создать не получится.

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Это серьёзное изменение условий и вряд ли реакция на них может быть положительной. В компании могут надеяться, что большинство постоянных пользователей бесплатного плана Evernote перейдут на платную подписку, но в TechCrunch отмечают, что реакция может быть обратной — есть альтернативы.