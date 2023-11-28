Мощность чипа удалось поднять до 40 Вт.

Хотя APU серии AMD Ryzen Z1 ориентированы на применение в компактных и автономных игровых устройствах, наподобие портативных игровых консолей, предпринимаются попытки создать на их основе мини-ПК. YouTube блогер ETA PRIME продемонстрировал прототип подобного мини-ПК, сообщает Tom’s Hardware. Это Phoenix Edge Z1 на базе обычной версии Ryzen Z1, сообщает Tom’s Hardware.

В видео блогер подробно рассмотрел устройство, его комплектацию и характеристики, проанализировал производительность при разных уровнях TDP. Это позволяет оценить, на сколько AMD Ryzen Z1 может быть ограничен возможностями охлаждения портативных игровых консолей. Для начала стоит отметить, что Ryzen Z1 в этой конфигурации не удалось раскочегарить на все 54 ватта, при любом повышении лимитов максимальное потребление чипа оставалось на уровне 40 Вт. Что касается результатов, по крайней мере, в 3DMark Fire Strike оценка оказалась несколько выше, чем у ASUS ROG Ally с аналогичным чипом, отмечают в Tom’s Hardware, а значит даже базовый Ryzen Z1 в какой-то степени может ограничиваться возможностями охлаждения портативной консоли.

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Источник: ETA PRIME, YouTube

Что касается игровых возможностей, AMD Ryzen Z1 сильно урезан, по сравнению с версией Extreme, тем не менее, играть можно на низких настройках. Например, в разрешении 1080p на низких настройках графики Spider Man Remastered показывает в среднем 45 кадров в секунду, Forza Horizon 5 в среднем 79 кадров. В Street Fighter 6 на средних настройках удалось получить 58…60 FPS, в GTA V с пресетом графики Normal около 91 FPS. Работает даже Cyberpunk 2077, в 900p на низких настройках с FSR в режиме производительность средняя частота кадров 47.





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На данный момент неизвестно, когда появится мини-ПК Phoenix Edge Z1, параллельно рассматривается его версия на Extreme версии чипа.