Финальную версию должны представить к Libre Graphics Meeting 2024.

Разработчики открытого растрового графического редактора GIMP надеялись на выпуск долгожданной версии 3.0 в этом году, по крайней мере, в планы входил выпуск релиз-кандидат версии. К сожалению, этого не произойдет, но теперь есть надежда на выход новой версии ближе к середине следующего года, если все пойдёт в соответствии с новым планом, сообщает Phoronix.

На этой неделе сопровождающий GIMP разработчик заявил относительно выпуска GIMP 3.0 о планах представить финальную версию программы на мероприятии Libre Graphics Meeting 2024 в мае. Финальная версия GIMP 2.99.xx появится в декабре, релиз-кандидат версии 3.0 ожидается несколькими месяцами позже, после чего разработка GIMP 3.0 должна пойти к завершению.

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GIMP часто называют бесплатной альтернативой Adobe Photoshop. Новая версия GIMP 3.0 будет работать на GTK3, должна быть внедрена поддержка Wayland, а также множество других изменений и улучшений.