Согласно внутренним тестам, с данной системой температура PCIe Gen5 накопителя под нагрузкой не превышает 54°C.

Первые твердотельные накопители (SSD) PCIe Gen5 нового поколения отличаются горячим нравом, для поддержания высоких скоростей на стабильном уровне им требуется хорошее охлаждение, желательно, с высокой тепловой инерционностью. Компания Team Group подготовила, пожалуй, самое эффективное решение для охлаждения — систему жидкостного охлаждения класса «всё в одном» T-Force Siren GD120S AIO, сообщает TechPowerUp.

Водоблок системы подходит для M.2 SSD формата 2280. Согласно внутренним тестам, T-Force SIREN GD120 удерживает температуру PCIe Gen5 SSD под нагрузкой на уровне, не превышающем 54°C. Среди преимуществ и особенностей конструкции отмечается: водоблок с медным основанием, тихий насос с керамическим валом, радиатор типоразмера 120 мм с плотным расположением рёбер, 120-мм вентилятор с ARGB подсветкой и ШИМ регулированием скорости вращения.

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За рубежом продажи T-Force Siren GD120S AIO начнутся в конце декабря, цены не уточняются.