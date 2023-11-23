Новые 96-ядерные процессоры AMD всё дальше отодвигают решения Intel в рейтинге.

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AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX продолжает повышать планку в рейтингах HWBot, сообщает Wccftech. Недавно процессор преодолел отметку 200 тысяч баллов в Cinebench R23, но этот рекорд не продержался долго. Новый результат более 210 тысяч баллов принадлежит южнокорейскому оверклокеру SAFEDISK, специалист разогнал все 96 ядер до частоты 6,25 ГГц при напряжении 1,62 В, а для охлаждения использовал жидкий азот. Система также состояла из материнской платы ASUS PRO WS WRX90-SAGE SE с продвинутой подсистемой питания, 256 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 от G.Skill.

На момент написания процессоры AMD занимают десять первых строчек рейтинга Cinebench R23, а конкретно Ryzen Threadripper Pro 7995WX семь из них. Профессиональные и серверные процессоры AMD оттесняют решения Intel всё дальше, Intel пока удерживается на 11 строчке рейтинга благодаря результату 69441 балл от оверклокера janko89 и системы на базе четырёх 24-ядерных Intel Xeon Platinum 8360H.