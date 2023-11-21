Расширены фильтры игр в магазине и библиотеке, появилась дополнительная информация о поддержке.

Tamara Bitter, Unsplash

Найти подходящую игру в Steam довольно просто, но проверить, поддерживает ли она нужный контроллер — не очень. Однако накануне произошли значительные изменения, вышло обновление, расширяющее совместимость с контроллерами: добавлена поддержка DualSense и DualShock от Sony, появились дополнительные опции и фильтры, сообщают Tom’s Hardware и gHacks.

Обновлённый API ввода обеспечит разработчиков игр необходимым инструментарием, а пользователей — информацией, помогающей сделать выбор и настроить контроллер. В общей совокупности API ввода Steam поддерживает более 200 устройств. В примечаниях к обновлению уточняется, что поддержка контроллеров может быть полной или частичной. В последнем случае игра может не отображать правильные иконки кнопок, потребуется мышь или клавиатура для взаимодействия с некоторыми меню и элементами.

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При просмотре каталога пользователь увидит, какой контроллер поддерживает игра, сможет получать персонализированные результаты на основе информации о подключённых устройствах. Игры можно фильтровать по поддерживаемым контроллерам в результатах поиска магазина и личной библиотеки, также в интерфейс добавлены элементы для быстрого доступа к настройкам контроллера.