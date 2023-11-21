Вентилятор выполнен в оранжево-красном цвете.

Небольшой ассортимент полностью медных кулеров пополнила новая модель от компании Thermalright — это компактный процессорный кулер «с верхним потоком» AXP90-X53 Full Copper, сообщает TechPowerUp. Высота модели составляет всего лишь 53 мм, что нашло отражение в наименовании. Единственной частью конструкции радиатора, выполненной не из меди, являются стальные монтажные скобы. В основании кулера сплошная медная подошва, тепло от неё передаётся радиатору по четырём 6-мм тепловым трубкам.

Набор рёбер радиатора продувается 92-миллиметровым фирменным вентилятором Thermalright TL-9015R с толщиной корпуса 15 мм, гидродинамическим подшипником и ШИМ-управлением. Максимальная скорость вращения достигает 2700 об/мин, при это вентилятор развивает воздушный поток около 42,58 кубических футов в минуту (CFM) при статическом давлении 1,33 мм вод. ст. и уровне шума 22,4 дБ. Вентилятор выполнен в цвет — крыльчатка оранжевая, а рамка красная.

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Габариты Thermalright AXP-90-X53 Full Copper в сборе составляют 94,5×95×53 мм, вес около 600 грамм. В комплекте система крепления для Intel LGA1700, LGA1200 и AMD AM5, AM4. Цены неизвестны.