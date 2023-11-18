У конкурента уже есть DisplayPort 2.1.

Caspar Camille Rubin, Unsplash

NVIDIA не реализовала в видеокартах GeForce RTX 40 текущего поколения поддержку DisplayPort (DP) 2.1, этим воспользовался конкурент — наличие поддержки DP 2.1 активно использовалось в маркетинге компании AMD для продвижения новой серии видеокарт Radeon RX 7000. По данным хорошо известного Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @kopite7kimi, NVIDIA наверстает упущенное в следующей серии, видеокарты RTX 50 получат поддержку DP 2.1, передаёт VideoCardz. Однако инсайдер не уточняет, какая спецификация будет поддерживаться, например, в случае с видеокартами AMD, для игровых Radeon RX 7000 это UHBR13.5 с максимальной пропускной способностью 54 Гбит/с, а для профессиональной серии Radeon Pro 7000 — UHBR20 с пропускной способностью 80 Гбит/с.

Также инсайдер сообщил, что производить игровые графические процессоры следующего поколения якобы будут по 3-нм технологии TSMC, но опять-таки, какая версия из доступных — не уточняется. Тайваньская компания предлагает оптимизированные по разным критерием варианты 3-нм технологии, в частности, N3E, N3P и N3X. В предыдущих слухах утверждалось, что 3-нм техпроцесс TSMC выбран NVIDIA и для будущих серверных ускорителей семейства Blackwell. Игровые решения тоже имеют отношение к этому семейству, но будут выпущены в отдельной серии, как ожидается, позже серверных. Серверные ускорители вычислений NVIDIA намеревается выпустить в конце следующего года.

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Новый техпроцесс, архитектура и поддержка DP 2.1 явно будут не единственными нововведениями будущих видеокарт. На сегодняшний день инсайдеры приписывают флагману будущей линейки память GDDR7 с 384-битной шиной, также видеокарта наверняка получит новые разъёмы питания 12V-2x6.