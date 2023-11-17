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Состоялся релиз HandBrake 1.7, крупного обновления бесплатного кроссплатформенного приложения с открытым исходным кодом для конвертирования видео, сообщают 9to5Linux и VideoCardz. Среди основных нововведений этого выпуска, доступных на всех поддерживаемых платформах, поддержка кодеров AMD VCN AV1 и NVIDIA NVENC AV1, многопроходного режима ABR SVT-AV1, благодаря внедрению последней версии FFmpeg и новым оптимизациям SVT-AV1 повышена производительность процессоров ARM64 (AArch64) для более быстрого декодирования HEVC.
Стоит отметить, поддержка кодирования AV1 посредством Intel QuickSync появилась в версии приложения 1.6, однако кодирование AV1 на видеокартах AMD и NVIDIA долгое время оставалось в состоянии бета-тестирования. Выпуск новой версии стал тем моментом, когда поддержка аппаратного ускорения кодирования AV1 появилась на видеокартах всех трёх основных компаний: Intel, AMD и NVIDIA.
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Для использования кодера AMD VCN AV1 потребуются видеокарты на базе архитектуры RDNA3, а для NVIDIA NVENC AV1 — видеокарты GeForce RTX 40. В случае с Intel, кодирование AV1 поддерживается на интегрированной графике Iris 12-го поколения и более новых решениях.
Более подробную информацию можно найти в примечаниях на GitHub странице проекта, также оттуда можно скачать новейшие сборки HandBrake для всех поддерживаемых платформ.
- Источники
- 9to5Linux
- VideoCardz