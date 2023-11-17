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ASUS выпустила GeForce RTX 4060 с тремя вентиляторами в серии ProArt
Серия ориентирована на создателей контента.

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Хотя 8-гиговую GeForce RTX 4060 сложно назвать видеокартой, подходящей для профессионального создания контента, как решение начального класса в этой области её всё же рассматривать можно, поэтому, вероятно, компания ASUS решила выпустить её в серии ProArt, ориентированной на создателей контента. Видеокарту оснастили трёхвентиляторной системой охлаждения, которая занимает в толщину 2,5 слота расширения. Несмотря на наличие заводского разгона, такое охлаждение кажется избыточным для видеокарты с тепловым пакетом 115 Вт, с другой стороны, можно надеяться, что видеокарта будет работать тише и дольше находиться в пассивном режиме. Общие размеры ProArt GeForce RTX 4060 OC составляют 300×120×50 мм, рабочие частоты графического процессора могут достигать 2550 МГц «из коробки» и 2280 МГц после активации режима OC в фирменном программном обеспечении GPU Tweak.

Источник: ASUS

Видеокарта выполнена в чёрном цвете с золотистыми акцентами — хорошо знакомая цветовая схема серии ProArt. Радиатор тоже чёрный. Среди основных достоинств отмечается применение фирменных вентиляторов Axial-tech с периферийным кольцом для создания направленного потока воздуха, высококачественных компонентов в системе питания, сборка по технологии Auto−Extreme с пайкой всех элементов за один проход и т.д. Карта имеет 8-контактный разъем питания и четыре видеовыхода, включая три DP 1.3 и один HDMI 2.1, в Японии модель появилась в продаже по цене 66980 иен (около 446 долларов США), сообщает VideoCardz со ссылкой на японское издание Hermitage Akihabara.

Источники
VideoCardz
GdM, Hermitage Akihabara
ASUS
#nvidia #видеокарты #asus #geforce rtx 4060
Источник: videocardz.com
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