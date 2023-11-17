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После принятия Евросоюзом «Закона о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA), компания Microsoft вынуждена вносить правки в актуальные версии операционной системы Windows для соответствия различным требованиям, которые вступят в силу с 6 марта 2024 года.
Что интересно, пользователи ОС, проживающие в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), получат возможность удалять некоторые приложения, от которых пользователям в других регионах избавиться не так-то просто. Например, появится возможность удалить приложения «Камера» и «Фотографии», веб-браузер Edge, отменить интеграцию поисковой системы Bing. Кроме этого, пользователи из ЕЭЗ получат возможность отказаться от ленты новостей в виджетах, отключить некоторые рекламные объявления, более тонко настроить предпочтительные приложения и синхронизацию данных с учётной записью Microsoft, сообщают Tweakers и gHacks со ссылкой на объявление в блоге Windows.
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В рамках подготовки к соблюдению закона DMA компания Microsoft выпустила тестовые сборки Windows 11 23H2 (22631.2787) на канале Release Preview. Компания отмечает, что Windows определяет, находится ли компьютер в ЕЭЗ, во время первоначального выбора региона во время установки. Изменение настройки позже не приведёт к автоматическому перемещению в регион ЕЭЗ, это можно сделать только при сбросе настроек.
Поскольку Windows 10 22H2 будет поддерживаться Microsoft до октября 2025 года, операционная система также получит изменения для соответствия DMA. По данным Microsoft, все компьютеры с Windows 10 версии 22H2 и Windows 11 версии 23H2 в ЕЭЗ будут соответствовать требованиям к 6 марта 2024 года.