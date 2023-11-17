А также отключить больше рекламы.

Johny vino, Unsplash

После принятия Евросоюзом «Закона о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA), компания Microsoft вынуждена вносить правки в актуальные версии операционной системы Windows для соответствия различным требованиям, которые вступят в силу с 6 марта 2024 года.

Что интересно, пользователи ОС, проживающие в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), получат возможность удалять некоторые приложения, от которых пользователям в других регионах избавиться не так-то просто. Например, появится возможность удалить приложения «Камера» и «Фотографии», веб-браузер Edge, отменить интеграцию поисковой системы Bing. Кроме этого, пользователи из ЕЭЗ получат возможность отказаться от ленты новостей в виджетах, отключить некоторые рекламные объявления, более тонко настроить предпочтительные приложения и синхронизацию данных с учётной записью Microsoft, сообщают Tweakers и gHacks со ссылкой на объявление в блоге Windows.

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В рамках подготовки к соблюдению закона DMA компания Microsoft выпустила тестовые сборки Windows 11 23H2 (22631.2787) на канале Release Preview. Компания отмечает, что Windows определяет, находится ли компьютер в ЕЭЗ, во время первоначального выбора региона во время установки. Изменение настройки позже не приведёт к автоматическому перемещению в регион ЕЭЗ, это можно сделать только при сбросе настроек.

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Поскольку Windows 10 22H2 будет поддерживаться Microsoft до октября 2025 года, операционная система также получит изменения для соответствия DMA. По данным Microsoft, все компьютеры с Windows 10 версии 22H2 и Windows 11 версии 23H2 в ЕЭЗ будут соответствовать требованиям к 6 марта 2024 года.