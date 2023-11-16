На пенсию 2-ядерный 4-поточный 14-нм процессор не торопится.

В то время как процессоры AMD Ryzen 1-го и 2-го поколения в продаже уже не найти, Athlon 3000G не собирается уходить на пенсию и по-прежнему остаётся самым недорогим процессором на базе архитектуры Zen для платформы AM4. Процессор продолжают выпускать и даже обновили упаковку коробочной версии, сообщает Tom’s Hardware.

С обновлённым дизайном упаковки поставляется процессор под кодом OPN YD3000C6FHSBX, как объясняют специалисты, это представитель семейства Dali, поддерживаемый Windows 11, в отличие от другой модели с кодом OPN YD3000C6FBBOX — это представитель Raven Ridge, который, на удивление, официально Windows 11 не поддерживается.

реклама

Изображения новой упаковки опубликовал в Twitter (заблокирован в РФ) блогер @AnhPhuH, дизайн стал проще, на одной из сторон представлен огромный логотип AMD, на другой — информации о комплектном кулере Wraith Stealth. Почему-то пропал акцент на наличии у процессора интегрированной графики Vega, в ультра-бюджетном сегменте это важная деталь. Возможно, это как-то связано с поддержкой графики Vega новыми драйверами, они ещё будут выходить, но только для исправления критически важных проблем.