Компания в курсе слухов о SUPER вариантах для настольных систем, но в мобильном сегменте пока затишье.

В скором выходе первых настольных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER уже не остаётся практически никаких сомнений, но последует ли за этим обновление графики для ноутбуков? Похоже, что нет. Во всяком случае, компания XMG, известный производитель ноутбуков, не ожидает никаких изменений даже в среднесрочной перспективе, все новые конфигурации ноутбуков XMG, запланированные на первый квартал следующего года, будут основаны на уже представленных моделях Ada Lovelace, передаёт VideoCardz со ссылкой на объявление компании.

На данный момент линейка видеокарт GeForce RTX 40 для ноутбуков и так предлагает достаточно широкий ассортимент ускорителей, она включает пять моделей, каждая из которых может быть настроена на работу в различных диапазонах мощности, в зависимости от класса устройства, его оснащённости и других факторов.

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В декабре должны начаться продажи первых ноутбуков на базе процессоров Intel Core Ultra 1-го поколения, также Intel готовит мобильную линейку Core 1-го поколения, по слухам, HX процессоры Core 14-го поколения — новых вариантов будет довольно много, но, судя по всему, в плане дискретной графики ничего не изменится.