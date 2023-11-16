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Moleculo
В первом тесте Geekbench графика Intel Meteor Lake с 8 ядрами Xe приблизилась к AMD Radeon 760M
При этом она немного отстаёт от дискретного решения с аналогичным количеством исполнительных блоков.

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Процессоры Intel Meteor Lake получили интегрированную графику на базе архитектуры Xe-LPG — это оптимизированный по энергопотреблению вариант Xe-HPG, последняя лежит в основе дискретных видеокарт Alchemist. Как ожидается, новая графика составит конкуренцию новейшим интегрированным решениям AMD на базе архитектуры RDNA 3 и это сделает процессоры Intel привлекательными для портативных игровых консолей, где сейчас доминирует AMD. Накануне в Сети появился первый тест интегрированной графики Intel, по которому предварительно можно оценить, насколько правдивы прогнозы.

Источник: Geekbench

Как сообщает VideoCardz, в Geekbench 5 был протестирован ноутбук MSI Prestige 16 AI на базе Intel Core Ultra 7 155H. Судя по отчёту бенчмарка, этот процессор оснащается интегрированной графикой Arc с вычислительными блоками Xe-Cores в количестве 8 штук и пиковой частотой 2250 МГц. С учётом ограничений, которые на графику накладывает базовая мощность процессора 28 Вт, оценка оказалась достаточно неплохой — 27249 баллов в OpenCL. Хотя результаты этого бенчмарка плохо коррелируют с реальной игровой производительностью, предварительные оценки VideoCardz следующие: решение на 35% медленнее флагманской интегрированной графики AMD Radeon 780M с 12 вычислительными блоками, на 4,5% медленнее Radeon 760M с 6 блоками и на 7,5% медленнее дискретной мобильной видеокарты Arc A370M с таким же количеством блоков Xe.

Источник: VideoCardz

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Судя по результатам и допуская, что производительность улучшится в будущем, у новой графики Intel с 8 блоками Xe есть шансы на конкуренцию с Radeon 760M, а увеличение доступной процессору мощности может вывести её на позиции между Radeon 760M и 780M. Также ситуацию может улучшить более быстрая память, применение технологии XeSS.

Источники
VideoCardz
Geekbench
#intel #intel arc #интегрированная графика
Источник: videocardz.com
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