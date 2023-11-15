Доступно три дизайна, включая вариант с подсветкой

Уже неоднократно отмечалось, что первые скоростные твердотельные накопители с поддержкой PCIe Gen 5 нуждаются в хорошем охлаждении, поэтому большинство производителей комплектует свои накопители массивными радиаторами или даже активными системами охлаждения. На рынке уже присутствует достаточно моделей с вентиляторами, но, похоже, компания PNY первой решила установить сразу два вентилятора на свои новые накопители в серии CS3150.

Как сообщает TechPowerUp, в серии представлены накопители ёмкостью 1 и 2 ТБ, на выбор есть три дизайна: в чёрном и белом цвете, а также с RGB-подсветкой. Судя по изображениям, RGB-вариант отличается наличием дополнительного кожуха с подсветкой, который скрывает радиатор и места крепления вентиляторов.

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Для серии заявлены скорости последовательного чтения до 12 ГБ/с, последовательной записи до 11 ГБ/с, точные значения зависят от модели. Накопители поддерживают аппаратное шифрование TCG Opal 2.0. Форм-фактор накопителей — привычный 2280 с длиной платы 80 мм. Для питания вентиляторов используются 4-контактные коннекторы, а для питания подсветки RGB варианта — 9-контактный коннектор питания USB.

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По информации TechPowerUp, зарубежные цены терабайтных накопителей составят 179,99 долларов США за чёрную модель без подсветки, 189,99 долларов за модель с подсветкой.