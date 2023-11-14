И там и там есть поддержка технологий DLSS 3, DLAA и Reflex. Также драйвер устраняет довольно много ошибок.

NVIDIA выпустила WHQL драйвер GeForce Game Ready версии 546.17, чтобы владельцы видеокарт GeForce получали наилучшие впечатления от свежих релизов, в частности, новой Call of Duty: Modern Warfare III (MW3), которая поддерживает стек технологий NVIDIA — DLSS 3, DLAA и Reflex.

Отмечается, что включение DLSS 3 позволяет в среднем увеличить производительность MW3 от 1,5 раз в разрешении 1080p до 1,8 раз в разрешении 4K. При этом даже с максимальными настройками графики частота кадров на RTX 4090 в 4K превышает 200 FPS, такой запас по производительности позволяет воспользоваться умным сглаживанием DLAA — его можно комбинировать с генерацией кадров.

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В новый выпуск внедрены оптимизации и для бета-версии Starfield, в которой также появилась поддержка перечисленных выше технологий NVIDIA и, по информации из первых независимых тестов, бета в целом лучше работает на картах NVIDIA.

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Список решённых проблем GeForce Game Ready 546.17 включает исправления из недавнего хотфикса, такие как снижение производительности в Alan Wake 2 по мере прохождения и проблемы с прозрачностью интерфейса в Windows 10. В дополнение к этому:

в Counter-Strike 2 улучшена работа технологии снижения задержки NVIDIA Reflex

устранены статтеры в Starfield и Cyberpunk 2077 на некоторых ноутбуках Advanced Optimus

решены проблемы со стабильностью во время длительных игровых сессий в Control

устранены причины появления разрывов при записи видео в высоком разрешении через OBS

исправлены проблемы в Wallpaper Engine на системах с несколькими мониторами

графический процессор больше не застревает в состоянии максимальной производительности

не происходит случайный запуск проверки ошибок

решена проблема с повышенным использованием файла-подкачки браузером Firefox при включении RTX Video Super Resolution