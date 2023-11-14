Пять моделей, несколько поддерживают разгон.

AMD представила процессоры Ryzen Embedded серии 7000 для встраиваемых систем, сообщает Phoronix. Первоначальный список включает пять моделей с количеством ядер от 6 до 12 и мощностью от 60 до 105 Вт. Это процессоры в корпусе LGA, точные сроки появления BGA серии Ryzen Embedded V нового поколения пока неизвестны, но, судя по всему, она может быть представлена в следующем году.

Представленные AMD Ryzen Embedded 7000 поддерживают память DDR5-5200 ECC, предлагают встроенную поддержку до 28 линий PCIe Gen 5 и интегрированную графику RDNA2 с одним блоком WGP.

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Модели AMD Ryzen Embedded 7645, 7745 и 7945 с теплопакетом 65 Вт отличаются расширенным 7-летним периодом поддержки, в отличие от 105-ваттных 7600X и 7700X, поддержка которых соответствует стандартному циклу, зато модели X поддерживают разгон. В Ryzen Embedded 7000 нет движка искусственного интеллекта Ryzen AI, отмечает Phoronix. AMD заявляет о преимуществе представленных 65-ваттных моделей над аналогами конкурента, в тестах PCMark оно достигает 31…43%.

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AMD Ryzen Embedded 7000 работают на платах с чипсетами X670 и B650, а также с микросхемами-активаторами X600.