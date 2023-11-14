Решили почти все проблемы Starfield, известные на момент выпуска драйвера

Intel выпустила для видеокарт Arc и интегрированной графики Iris Xe драйвер версии 31.0.101.4953. Это стабильный драйвер, который прошёл WHQL-тестирование. В выпуске инженеры Intel сосредоточились на исправлении ошибок, в том числе продолжается работа над улучшением поддержки Starfield, с которой у видеокарт Arc возникли существенные проблемы на релизе. Сейчас проблем уже куда меньше, можно играть, но некоторые недочёты ещё нужно исправлять: новый драйвер устраняет мерцание и искажение цветов неба в ночных сценах. Среди известных и пока нерешённых проблем Starfiled искажения при включении динамического разрешения.

В Alan Wake 2 исправили появление искажений на поверхностях, отражающих свет, воде и т.д. Проблемы, которые могли негативно сказаться на производительности, устранили в версии Halo: The Master Chief Collection, распространяемой по подписке Xbox Game Pass, а также в версии World War Z из Epic Games Store — описанные проблемы в этих играх могли проявляться при использовании DX11.

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Кроме описанной выше проблемы Starfield, инженерам Intel известно о периодических вылетах в Ghostrunner 2 (DX11) и Dead by Daylight (DX11), проблемах в Total War: PHARAOH (DX11) после изменения разрешения, ошибках в Topaz Video AI. Эти проблемы актуальны для дискретной графики Arc. В списке для интегрированных решений Iris Xe MAX проблемы с установкой драйвера на некоторых ноутбуках, а на интегрированной графике процессоров Core от 12-го до 14-го поколения может вылетать Dragon Quest X Online (DX9). Более подробно детали выпуска описаны в официальном документе (PDF).