На сегодняшний день это самая быстрая мобильная память с малым энергопотреблением.

SK hynix объявила о начале поставок 16-гигабайтных (ГБ) пакетов «турбо» памяти LPDDR5T, сообщает TechPowerUp. О разработке этой памяти стало известно в начале года, SK hynix удалось достичь рекордной для маломощной мобильной DRAM памяти скорости передачи данных 9,6 Гбит/с: память может передавать до 77 ГБ данных в секунду, работая в диапазоне очень низких напряжений от 1,01…1,12 В.

SK hynix уже поставляет пакеты LPDDR5T производителю смартфонов Vivo, который будет использовать эту память в своих новейших смартфонах X100 и X100 Pro. В основе этих смартфонов также используется флагманский чипсет MediaTek, недавно представленный Dimensity 9300, совместимость которого с LPDDR5T была подтверждена в августе. Dimensity 9300 основан только на «больших» ядрах с архитектурами Arm Cortex-X4 и A720.

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В SK hynix отметили, что продолжат расширять область применения LPDDR5T, компания намеревается возглавить смену поколений в секторе мобильной DRAM.