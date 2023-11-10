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Moleculo
В Wccftech назвали характеристики GeForce RTX 40 SUPER и сделали прогнозы по производительности
Появились некоторые новые детали.

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По последним слухам, NVIDIA планирует представить три новые видеокарты SUPER в линейке GeForce RTX 40. На протяжении последних недель активно обсуждались предполагаемые спецификации и дата презентации новых моделей. С датой, вроде бы, определились, скорее всего, новинки представят на выставке CES 2024, 8 января перед началом основной части, или во время выставки. Что касается характеристик, информация поступала разная, но, похоже, ресурс Wccftech хочет поставить точку в этом вопросе.

Со ссылкой на свои источники в Wccftech подтверждают, NVIDIA готовит три видеокарты и планирует не только представить их в январе, но и выпустить в продажу, хотя нельзя исключать каких-либо изменений, времени до назначенной даты ещё достаточно много. Как неоднократно сообщалось ранее, новыми видеокартами будут RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER и 4070 SUPER.

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В основном источники Wccftech подтверждают названные ранее характеристики, добавляя несколько деталей:

  • Новый субфлагман RTX 4080 SUPER получит графический процессор AD103-400 со всеми 10240 ядрами CUDA, 320 блоков текстурирования TMU, 112 блоков растеризации ROP и 64 МБ кэш-памяти 2-го уровня. Чип будет использовать 256-битный интерфейс памяти, что предполагает 16 ГБ GDDR6X.
  • Для RTX 4070 Ti SUPER будут использовать графические процессоры AD103-275 и AD102-175, характеристики которых уравняют: 8448 ядер, 48 МБ кэш-памяти 2-го уровня, 16 ГБ памяти GDDR6 через 256-битный интерфейс.
  • На новую RTX 4070 SUPER пойдут графические процессоры AD104-350 и AD103-175 с 7168 ядрами, 48 МБ кэш-памяти 2-го уровня, 192-битным интерфейсом памяти и 12 ГБ GDDR6X. В Wccftech приписывают именно RTX 4070 SUPER применение нового коннектора питания CEM 5.1 Gen5 (12V-2x6), это достаточно странно, что мешало оснастить все видеокарты новых коннектором.

Также ресурс утверждает, что существовали планы на RTX 4090 SUPER, но их отменили после ввода США новых экспортных ограничений для некоторых стран, включая Китай. Прогнозы Wccftech в отношении производительности новых моделей относительно оригинальных:

  • RTX 4080 SUPER +3…5%
  • RTX 4070 Ti SUPER в среднем +15%
  • RTX 4070 SUPER в среднем +14%
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Информация о ценах ещё не сообщалась.

Источники
Wccftech
#nvidia #видеокарты #geforce rtx 40 super
Источник: wccftech.com
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