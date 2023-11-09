И 50 профилей с оптимальными настройками для новых игр.

В начале недели NVIDIA обновила программное обеспечение GeForce Experience до версии 3.27, сообщает VideoCardz. На удивление, только сейчас появилась поддержка серии видеокарт GeForce RTX 40 для ноутбуков, которые были представлены в январе. Теперь владельцы ноутбуков на базе графики Ada Lovelace могут воспользоваться предварительно настроенными профилями с оптимальными игровыми настройками, переключаться между режимами работы Max-Q, Whisper и Battery Boost, использовать Shadow Play.

Кроме этого, GeForce Experience 3.27 пополнили профилями для 50 новых игр и наконец-то избавили от проблемы с переэкспонированием записей Shadow Play, которая наблюдалась в режиме HDR у владельцев мониторов с расширенным динамическим диапазоном.

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Специалисты отмечают, что график обновления GeForce Experience не мешало бы пересмотреть, одна из основных программ NVIDIA получает новые версии не так часто, как хотелось бы. Компания до сих пор не обновила дизайн GeForce Experience в соответствии с новыми стандартами, не исключено, что это может быть связано с подготовкой крупного обновления, которое разом принесёт и редизайн и новые возможности. Но пока это лишь догадки, никакой информации о крупной переработке GeForce Experience нет даже от инсайдеров.