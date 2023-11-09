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Moleculo
NVIDIA запланировала специальное включение перед CES 2024, возможна презентация видеокарт SUPER
В прошлом году на аналогичной трансляции представили графику для ноутбуков и RTX 4070 Ti.

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NVIDIA анонсировала специальное включение перед выставкой CES 2024, сообщает VideoCardz. Содержание этой трансляции остаётся неизвестным, не исключено, что компания представит новые видеокарты в линейке GeForce RTX 40 — модели SUPER, о которых инсайдеры говорят уже несколько месяцев. Не исключено, так в прошлом году на аналогичной трансляции перед выставкой CES 2023 старший вице-президент ПК-направления NVIDIA Джефф Фишер (Jeff Fisher) представил дискретную графику Ada Lovelace для ноутбуков вместе с настольной RTX 4070 Ti.

Источник: NVIDIA и VideoCardz

Инсайдеры предсказывают подготовку трёх видеокарт GeForce RTX 40 SUPER, все новинки ориентированы на верхний сегмент. Что касается характеристик, за последние месяцы высказывались различные предположения и, похоже, никто из инсайдеров на данный момент не уверен в окончательных конфигурациях. По последней информации, субфлагманская RTX 4080 SUPER может получить 10240 CUDA ядер, оставшись с 16 ГБ видеопамяти, в свою очередь, RTX 4070 SUPER останется с 12 ГБ видеопамяти, но получит значительную прибавку CUDA, количество которых вырастет до 7168. Посередине расположится RTX 4070 Ti SUPER, накануне необычное название подтвердили шаблоном упаковки. Модели приписывают 8448 CUDA и 16 ГБ видеопамяти.

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Основная часть выставки CES 2024 пройдёт с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, США. NVIDIA запланировала трансляцию NVIDIA special address на 8 января.

Источники
VideoCardz
NVIDIA
#nvidia #видеокарты #ces 2024
Источник: videocardz.com
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