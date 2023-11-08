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Imagination Technologies представила графическую архитектуру с поддержкой DirectX 11
Она ориентирована на применение в игровых облачных серверах, настольных ПК и ноутбуках.

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Vasilis Chatzopoulos, Unsplash

Imagination Technologies, разработчик графических процессоров, представила новые решения IMG DXD, которые, как сообщается, стали заметно производительнее и поддерживают более широкий набор API, пишет VideoCardz. Графические процессоры DXD могут использоваться для создания производительных облачных игровых серверов, а также использоваться в настольных ПК и ноутбуках.

Заявлена поддержка Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 через Zink, OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 и, что более важно, DirectX 11 Feature Level 11_0. Этот набор делает решения IMG DXD пригодными для множества игр, однако отсутствие поддержки DirectX 12 всё-таки ограничивает применение в этом направлении. Компания заявляет, что графическая производительность на ядро стала в 2,25 раза выше, чем у предыдущего поколения: новый двухъядерный графический процессор обеспечит производительность 4,6 терафлопс и скорость заполнения текстур до 144 гигатекселей в секунду, чего должно быть достаточно для разных игр, в частности, многопользовательских, которые, к слову, зачастую не используют самые современные графические API.

Источник: Imagination Technologies и VideoCardz

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В числе нововведений блоки Pipeline Data Masters, которые выстраивают задачи в единый поток. Благодаря этому выполнение следующей задачи должно начинаться сразу после завершения предыдущей, объясняют специалисты. Разработка также включает в себя программируемую прошивку RISC-V, с которой обработка событий может происходить до 40% быстрее.

Источники
Imagination Technologies
VideoCardz
#видеокарты #графические процессоры #imagination technologies
Источник: videocardz.com
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