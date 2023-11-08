Семейство переходит в бюджетную категорию.

AMD продлила жизненный цикл семейства серверных процессоров EPYC 7003 под названием Milan как минимум до 2026 года, сообщает AnandTech. Довольно неожиданно, учитывая, что данные процессоры основаны на микроархитектуре прошлого поколения Zen 3, а компания уже предлагает широкий ассортимент различных серверных линеек на базе Zen 4. Более того, семейство Milan расширяется, выпущено шесть новых процессоров с количеством ядер от 8 до 56.

Специалисты AnandTech объясняют, что на сегодняшний день Milan позиционируется компанией как бюджетная серверная платформа. Клиенты, уже использующие процессоры данной линейки, могут со скидкой расширить свои мощности в течение следующих лет. Также AMD может рассчитывать на приток клиентов, использующих старые системы на базе процессоров Intel, но не готовых тратиться на процессоры последнего поколения.

Новые процессоры в семействе EPYC Milan. Источник: AMD и AnandTech

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Две лучшие модели из шести новых процессоров — 56-ядерный 7663P и 48-ядерный 7643P. Это более дешёвые версии уже существующих процессоров Milan, рассчитанные на применение только в односокетных серверах 1P. Модели 7303 и 7203 являются новыми — это бюджетные серверные процессоры с 16 и 8 ядрами соответственно. Что касается моделей 7203 и 7203P — это ультрабюджетные процессоры начального уровня, имеющие всего 8 ядер, 64 МБ кэш-памяти 3-го уровня и значительно меньшую частоту, по сравнению с представленными ранее 8-ядерными моделями. Процессоры полностью используют возможности платформы SP3, поддерживая 8-канальную память DDR4 и 128 линий PCIe Gen 4.