Компактный двухбашенный NH-D9L занимает в высоту всего лишь 110 мм.

Noctua пополнила ассортимент процессорных кулеров в линейке chromax.black низкопрофильными моделями NH-D9L и NH-L9x65, сообщает TechPowerUp. Эти версии отличаются полностью чёрными радиаторами и вентиляторами. «Наши NH-D9L и NH-L9x65 очень популярны среди сборок в малом форм-факторе, поэтому мы рады представить их в полностью чёрной версии chromax!», — сказал Роланд Моссиг (Roland Mossig), генеральный директор Noctua. Конструкция новинок не изменилась, только цвет.

Компактный двухбашенный кулер NH-D9L обладает высотой 110 мм, что делает его совместимым со стоечными корпусами 3U, а также компактными потребительскими корпусами, рассчитанными на установку кулеров с воздушным потоком, параллельным материнской плате. Кулер комплектуется 92-мм вентилятором, который устанавливается между башнями, соответственно, никак не мешает оперативной памяти.

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NH-L9x65 занимает позицию между более крупным NH-L12 и ультракомпактными NH-L9i, NH-L9a. Конструкция кулера высотой 65 мм включает четыре тепловые трубки и 92-мм вентилятор, не препятствует установке оперативной памяти и устройств PCIe на современных материнских платах.

Среди других достоинств компания перечисляет: тихие оптимизированные вентиляторы премиум-класса NF-A9 и NF-A9x14 с ШИМ регулированием, монтажная система SecuFirm2 для процессоров Intel и AMD (включая новые монтажные планки для смещения кулеров на платформе AM5), комплектная термопаста NT-H1.

Рекомендованные для зарубежного рынка розничные цены: NH-D9L chromax.black 74,90 евро / долларов США, NH-L9x65 chromax.black — 69,90 евро / долларов США.

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